В Югре представители Росгвардии присоединились к Международному историческому проекту «Диктант Победы»

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Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре и подчиненных структурных подразделений приняли участие в Международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы».
Масштабное мероприятие прошло при поддержке Российского военно-исторического общества, Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на 16 тысячах площадок в 80 странах мира.
Для представителей Росгвардии в гг. Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Радужном в местах дислокации подразделений ведомства с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований были организованы специальные площадки, где участники смогли ответить на вопросы «Диктанта Победы».
«Для личного состава ведомства участие в историческом проекте – это прежде всего дань уважения памяти дедам и прадедам, плечом к плечу сражавшимся за нашу независимость и мирное будущее. Наш священный долг – чтить и передавать подрастающему поколению память о них», – подчеркнул заместитель начальника Управления – начальник отделения по работе с личным составом Управления Росгвардии по ХМАО –Югре подполковник Алексей Мигуцкий.
В течение 45 минут более 150 офицеров, прапорщиков и сержантов территориального органа Росгвардии, вневедомственной охраны, спецподразделений ОМОН и СОБР в формате тестирования ответили 25 вопросов исторического Диктанта, часть из которых была посвящена вкладу жителей Югры в Победу над немецко-фашистскими захватчиками.
Результаты написания Международного исторического диктанта будут размещены на официальном сайте проекта. Победителей определит оргкомитет «Наша Победа».
Артем Енов