Татьяна Гоголева приняла участие в «Диктанте Победы» онлайн

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29 апреля состоялась международная патриотическая акция «Диктант Победы».
Стоит отметить, что в 2021 году «Диктант Победы» прошел на 16 тысячах площадок в 80 странах мира.
«Диктант Победы» проводится в третий раз. В акции приняли участие все желающие онлайн и оффлайн независимо от возраста и профессии.
Жители Югры смогли попробовать свои силы в знании истории Великой Отечественной войны на 72 площадках во всех 22 муниципальных образованиях округа. Депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева также приняла участие в масштабной патриотической акции.
«В этом году из-за плотного графика рабочих поездок по округу я не смогла присутствовать на одной из площадок «Диктанта Победы» очно. Но мы же живем в 21 веке! Поэтому приняла участие онлайн. Для меня это не только возможность проверить свои знания истории, но и, в первую очередь, дань памяти всем коренным жителям Югры, которые ушли на фронт и не вернулись.
Все, кто сегодня писал Диктант, почувствовали свою сопричастность к истории великой страны и подвигу предков. Хочу отметить, что вопросы были очень непростые и требовали глубоких исторических знаний о Великой Отчественной войне. Для меня и, думаю, многих моих земляков это стимул обновить свои знания об истории родной страны. Эта акция важна для нашей молодежи, чтобы никто не мог переписать правду о страшных и великих событиях. Благодаря подвигу наших дедов и отцов мы живем в независимом государстве, с которым считаются на мировой арене. Это нужно помнить», - отметила Татьяна Степановна.
Организаторами «Диктанта Победы» выступили: партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтёры Победы».
Ирина Пономарева