Типовые ответы на часто задаваемые гражданами вопросы по установлению в мае 2021 года нерабочих праздничных дней

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Вопрос: Подскажите, пожалуйста, от кого зависит решение, работаем мы с 4 по 7 мая или нет?
Ответ: Органы публичной власти, иные органы и организации (работодатели) самостоятельно определяют численность и состав работников (сотрудников), необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов и организаций, включая возможность работы дистанционно.
Вопрос: Можно работать с 4 по 7 мая из дома? Как это сделать?
Ответ: Рекомендуем всем работодателям использовать возможность работы дистанционно. Трудовой кодекс позволяет организовывать работу на дому. Указанные решения оформляются приказом (распоряжением) соответствующего органа, локальным нормативным актом организации (работодателя).
Если трудовые обязанности и организационно-технические условия работы позволяют, обратиться к работодателю с просьбой, предоставить возможность работы дистанционно.
Вопрос: Может ли работник перейти на удаленную работу, если работодатель отказал?
Ответ: Нет, перевод на удаленную работу возможен только по соглашению с работодателем, с учетом производственных и организационных возможностей.
Вопрос: Что делать, если работодатель отказывает в возможности временно работать из дома?
Ответ: Отказать в возможности временно работать из дома – право работодателя. Однако мы рассчитываем, что работодатели организуют работу на дому для всех сотрудников, чей функционал позволяет выполнять производственные задания из дома.
Вопрос: Повлияют ли выходные дни на мою зарплату?
Ответ: Наличие в мае 2021 г. нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам.
Заработная плата, выплачивается в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни - выполнил норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при сдельной оплате.
Вопрос: Организация не работает в период майских праздников, правильно я понимаю, что заработную плату мы получим после праздников?
Ответ: Заработную плату выплачивают в сроки, установленные организацией (работодателем). В нерабочие дни работники (сотрудники) должны получить заработную плату не позже установленных в организации (у работодателя) дат. Если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить заработную плату до их начала нерабочих дней.
Вопрос: Что делать если работодатель из-за майских праздников не выплатит зарплату?
Ответ: Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором.
Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии с законодательством.
В случае задержки заработной платы, рекомендуется использовать систему электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф». Для этого на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф» создан специальный сервис «Коронавирус: горячая линия».
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, если мы будем работаем с 4 по 7 мая, то получим заработную плату в повышенном размере или нет?
Ответ: Оплата труда работникам, которые будут работать с 4 по 7 мая 2021 производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно (коллективным договором).
Вопрос: Работаю по графику дежурства с 1 и 9 мая, как будет производится оплата?
Ответ: Оплата труда работникам за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации в повышенном (двойном) размере, по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае оплата производится в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Вопрос: Подскажите, с 1 по 11 мая объявлены нерабочими днями. А если в промежуток с 4 мая по 7 мая взят отпуск, он будет продлён?
Ответ: Работнику, у которого очередной отпуск приходится на нерабочие дни с сохранением заработной платы из числа дней отпуска не исключаются, отпуск на эти дни не продлевается.
Работник вправе обратиться к работодателю с просьбой о переносе даты отпуска, запланированного по графику отпусков на другой срок. Изменения графика отпусков допускаются исключительно по взаимному согласию работника и работодателя.
Вопрос: Можно ли перенести ежегодный оплачиваемый отпуск по графику с 4 мая на другой период, например с 11 мая (после окончания нерабочих дней)?
Ответ: Вы вправе обратиться к работодателю с просьбой о переносе даты отпуска, запланированного по графику отпусков на другой срок. Изменения графика отпусков допускаются исключительно по взаимному согласию работника и работодателя.
Вопрос: Мы работаем с 4 по 7 мая и боимся заболеть, что делать?
Ответ: В организациях, которые будут работать в период с 4 по 7 мая работодатель обязан создать необходимые условия для трудового процесса при обязательном исполнении санитарно-эпидемиологических требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Гражданам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, общественных местах, закрытых помещениях общественного пользования).
Отмены масочного режима не было.
Вопрос: Будут ли работать медицинские организации, если на 5 мая записана на прием к терапевту?
Ответ: с 4 по 7 мая все медицинские организации продолжат оказание медицинской помощи в экстренной, неотложной, плановой форме, а также аптечных пунктов.
Вопрос: Как будут работать детские сады и школы в период майских праздников?
Ответ: В детских садах будут организованы дежурные группы для родителей, которые будут работать в период майских праздников. Для всех школьников с 1 по 10 мая объявлены выходные дни, за исключением учеников 9 и 11 классов, для которых будут организованы дополнительные занятия и консультации. Занятия будут проводиться с соблюдением противоэпидемиологических мер.
Вопрос: Кто должен работать в период майских праздников?
Ответ: Работодатели самостоятельно определяют численность и состав работников (сотрудников), необходимых для обеспечения функционирования организации, включая возможность работы дистанционно.
Органам местного самоуправления рекомендовано не допускать приостановления деятельности:
- организаций, обеспечивающих население продуктами питания;
- учреждений, предоставляющих меры соцподдержки;
- учреждений, обеспечивающих безопасность населения и вызов экстренных служб;
- учреждений, осуществляющих охрану лесов от пожара, а также перевозки пассажиров и багажа любым видом транспорта;
- учреждений МФЦ, ЖКХ, ветеринарных клиник и информационных служб;
- организаций, обеспечивающих непрерывный производственный цикл;
- медицинских организации, оказывающих медицинскую помощь в экстренной, неотложной, плановой форме, судебную медэкспертизу, а также аптечных пунктов;
- учреждений, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий и связи.
В организациях, которые будут работать в период с 4 по 7 мая работодатель обязан создать необходимые условия для трудового процесса при обязательном исполнении санитарно-эпидемиологических требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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