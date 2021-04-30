От глубин языка к высотам науки…

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Так называется сборник воспоминаний о выдающемся мансийском учёном Евдокии Ивановне Ромбандеевой, презентация которого состоялась сегодня, 30 апреля, в научной библиотеке Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.
Книга вышла при содействии Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Составителями сборника являются: Т.Д. Слинкина и С.А. Герасимова.
В сборник вошли статьи учёных и исследователей, журналистов, людей, хорошо знавших и любивших Евдокию Ивановну, а также воспоминания самой Евдокии Ивановны о своей жизни, о научных поездках, о конференциях, о встрече с выдающимися учёными и т.д. Всю жизнь Евдокия Ивановна посвятила изучению и сохранению языка и фольклора народа манси. Статьи всесторонне отражают жизнь учёного как в научном мире, так и в обычной жизни.
Во время презентации гости встречи поделились своими воспоминаниями о знакомстве и работе с Е.И. Ромбандеевой.
Сборник подготовлен в рамках увековечивания памяти Евдокии Ивановны Ромбандеевой (22.04.1928-3.01.2017 гг.).
Людмила Гурьева