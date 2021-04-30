Хранительница священных реликвий духа-охранителя Тэк Ики

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Сегодня, 30 апреля, на площадке офиса Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» состоялось открытие выставки «Лапина Маина Афанасьевна. Жизнь в науке», посвящённой 70-летию известного хантыйского учёного-этнографа, культуролога, кандидата исторических наук, глубокого знатока традиционной культуры, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, члена-корреспондента РАЕН по отделению «Этнография и межнациональные отношения», одной из фондообразователей Этнографического музея «Торум Маа», ушедшей из жизни ввиду тяжёлой болезни в августе 2017 года.
Почтить память в 70-й день рождения хантыйской учёной пришли родные и близкие, друзья и коллеги, ученики и последователи её научной школы, которые когда-то вместе с ней в самых отдалённых уголках Югры в полевых экспедициях собирали фольклорный материал.
Хантыйский род Неттиных относится к предсказателям, лекарям, в роду были те, кто видел то, что другим было не дано видеть. Фамилия Неттины (по линии прабабушки, прадед по фамилии Носкин взял её фамилию) происходит от хантыйского словосочетания «нётты ёх» и означает «помогающие люди, помощники». Этот род являлся хранителем священных реликвий духа-охранителя Тэк Ики.
Маина Афанасьевна Лапина, в девичестве Неттина, и являлась одной из ярких представителей этого рода. Это человек с большой буквы, человек многогранного таланта, музыкант, педагог, учёный, фольклорист, посвятивший свою жизнь науке. Маина Афанасьевна – автор первого специального исследования системы этических традиций на примере обских ханты.
Маина Афанасьевна Лапина родилась 30 апреля 1951 года в селе Теги Берёзовского района. Окончив Салехардский культпросветучилище, начала работать на Ямале. В 90-е годы вернулась в Ханты-Мансийский автономный округ. Работала в окружном управлении культуры в должности заместителя начальника управления культуры по межнациональным отношениям.
Всю свою жизнь М.А. Лапина посвятила науке. С первых дней основания с 1991 до 2010 года работала в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок, была руководителем данного научного учреждения. В 1997 году М.А. Лапина успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Традиционная хантыйская этика». В 1998 году выходит в свет монография «Этика и этикет хантов», которая несколько раз переиздавалась. В годы работы в институте она оказывала всяческую поддержку научным сотрудникам в написании кандидатских диссертаций. М.А. Лапина всегда была и будет примером для молодых исследователей. Под её чутким руководством работали сотрудники, владеющие родными языками, знающие культуру изнутри, которые много времени провели в полевых условиях, собирая фольклорный и этнографический материал.
С 2002 года М.А. Лапиной велась работа по составлению хантыйского фольклорного тома для серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», которая на сегодня готова к изданию. Ею собран богатейший фольклорный и этнографический материал, изданы фольклорные сборники: «Жизнь богатыря Тэк Ики» (1997 г.), «Фольклор Тэк ёх» (1999 г.). В 2011 году при помощи грантовой поддержки Департамента культуры Ханты-Мансийского округа – Югры ею был подготовлен и издан фольклорный сборник «Фольклор Тэк ёх» («Фольклор тегинских ханты» 2 выпуск).
Маина Афанасьевна тесно сотрудничала с научными учреждениями, учёными финно-угроведами. Являлась членом правления Фонда финно-угорских культур, была председателем, членом ассоциации финно-угроведов РФ, участником международных, всероссийских, окружных конференций, симпозиумов.
М. Лапина многие годы посвятила преподавательской деятельности, более 15 лет работала в Салехардском межокружном училище культуры и искусства, продолжила работать со студентами Ханты-Мансийского педагогического училища (ныне Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж). Большое внимание уделяла подготовке кадров, принимала участие в школьных, студенческих научных форумах с лекциями и докладами, являлась организатором семинаров, круглых столов, творческих встреч. У Маины Афанасьевны остались ученики, которые продолжат начатые ею дела.
Преподаватель музыки в «Школе музыкальных инструментов обко-угорских народов» Окружного Дома народного творчества Алексей Рещиков, является не только учеником и приемников музыкального фольклорного творчества Маины Лапиной, но и односельчаниным – ведущая хантыйская учёная и преподаватель музыки – оба выходцы из посёлка Теги Берёзовского района. Делясь воспоминаниями о преподавательской деятельности Маины Лапиной, Алексей Рещиков исполнил древнейший хантыйский наигрыш Артёма Григорьевича Гришкина «Мелодия девушек из деревни Теги».
Для нас, журналистов окружной газеты «Ханты ясанг» Маина Афанасьевна всегда являлась консультантом по вопросам этнографии, фольклора и языка. Кроме этого, многие годы успешно сотрудничала с газетой, являлась внештатным автором. Имя великой хантыйской учёной навсегда останется в сердцах людей…
Об этом и многом другом может узнать каждый желающий, посетив выставку «Лапина (Неттина) Маина Афанасьевна. Жизнь в науке».
Ирина Самсонова