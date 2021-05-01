Уважаемые жители автономного округа!

  • Русский
Уважаемые жители автономного округа!

От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от меня лично поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Символ весеннего возрождения, Первомай, олицетворяет важность созидательного процесса для общества и уважение к тем, кто год за годом честно трудится, развивает экономику и социальную сферу во имя достижения высокой цели – процветания Югры и Российской Федерации.

Во всех успехах – настойчивая деятельность тысяч людей, их забота о настоящем и будущем Отчизны, что дарует особый душевный подъем, пробуждает желание жить и творить.
Работящие, талантливые, целеустремленные, вы, уважаемые друзья, превратили автономный округ в сильный, красивый, самодостаточный регион-донор с мощным промышленным и культурным потенциалом, славными традициями, который обладает современной законодательной базой, что, несомненно, дает повод для гордости.

Убежден, преданность малой родине, неравнодушие, умение вдохновенно работать и впредь будут залогом побед и достижений.

Желаю вам, дорогие югорчане, крепкого здоровья, позитивного настроя, удачи во всех начинаниях. Пусть в ваших домах царят мир, согласие и достаток! С праздником!

Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков

Сб, 01/05/2021 - 10:53

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.