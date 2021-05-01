Уважаемые жители автономного округа!

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От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от меня лично поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Символ весеннего возрождения, Первомай, олицетворяет важность созидательного процесса для общества и уважение к тем, кто год за годом честно трудится, развивает экономику и социальную сферу во имя достижения высокой цели – процветания Югры и Российской Федерации.
Во всех успехах – настойчивая деятельность тысяч людей, их забота о настоящем и будущем Отчизны, что дарует особый душевный подъем, пробуждает желание жить и творить.
Работящие, талантливые, целеустремленные, вы, уважаемые друзья, превратили автономный округ в сильный, красивый, самодостаточный регион-донор с мощным промышленным и культурным потенциалом, славными традициями, который обладает современной законодательной базой, что, несомненно, дает повод для гордости.
Убежден, преданность малой родине, неравнодушие, умение вдохновенно работать и впредь будут залогом побед и достижений.
Желаю вам, дорогие югорчане, крепкого здоровья, позитивного настроя, удачи во всех начинаниях. Пусть в ваших домах царят мир, согласие и достаток! С праздником!
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков