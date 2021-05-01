Музей «Торум Маа» предлагает взглянуть на Очаг хантыйской женщины

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Музей «Торум Маа» предлагает взглянуть на Очаг хантыйской женщины

Сегодня, в праздничный день 1 мая, в выставочном зале Этнографического музея под открытым «Торум Маа» (Комсомольская, 30) стала доступна для посетителей выставка «Ханты ими хот – очаг хантыйской женщины», посвящённая 85-летию хантыйского учёного, исследователя, преподавателя Евдокии Андреевны Нёмысовой.  

Информационная служба музея пишет о юбиляре так: «Полноват ими – Женщина из Полновата – так называют героиню выставки «Хǎнты ими хот – очаг хантыйской женщины» – именинницу Евдокию Андреевну Нёмысову  кандидата педагогических наук (1990), Заслуженного учителя школы Российской Федерации (1991), отличника народного просвещения РФ (1986), Заслуженного работника образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (1996), автора учебников на казымском диалекте хантыйского языка, члена-корреспондента Петровской Академии наук и искусств (1994), действительного члена Академии Полярной Медицины и Экстремальной Экологии Человека (1995), члена финно-угорского общества им. А. Регули (Венгрия)».

Выставка относится к большому циклу «История семьи в истории страны – след прожитой жизни» . Экспонаты для неё были отобраны и подготовлены при непосредственном участии Евдокии Андреевны. Познакомиться с ними в музее можно будет начиная с сегодняшнего дня и до 5 июня.

Сб, 01/05/2021 - 16:13

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