Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре 2 мая

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Оперативный штаб Югры сообщает:
56 114 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 2 мая. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 49 новых случаев COVID-19 в 12 муниципалитетах:
Сургут – 12;
Ханты-Мансийск – 11;
Нижневартовск – 7;
Радужный – 4;
Сургутский район – 4;
Нижневартовский район – 3;
Нягань – 2;
Югорск – 2;
Когалым – 1;
Лангепас – 1;
Нефтеюганск – 1;
Ханты-Мансийский район – 1.
На момент выявления у 28 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 6 – бессимптомно.
Контакт установлен в 47 случаях. По 2 контакты уточняются.
Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 334 человека, сняты с наблюдения – 209 397.
За сутки на COVID-19 обследованы 2 172 человека, всего – 1 639 056.
Коэффициент распространения инфекции – 0,96.
Показатель охвата тестированием населения – 217,50.
Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 15,65%.
Состояние 30 пациентов тяжелое, 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 793 человека.
За сутки излечился 41 человек, за весь период пандемии – 54 806 югорчан.