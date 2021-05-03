Накануне праздника Весны и Труда Наталья Комарова провела прямой эфир с жителями

- Русский
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Губернатор Югры Наталья Комарова в преддверии праздника Весны и Труда провела очередной прямой эфир с жителями автономного округа. Тема сегодняшней встречи – «Труд».
В ходе обсуждений были подняты волнующие югорчан вопросы в части мер по восстановлению рынка труда, трудоустройству будущих выпускников, «перезагрузке» работы центров занятости, о «дистанционных» рабочих местах, предстоящих «майских» выходных.
Модераторами встречи выступили основатель центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Персонал Профи» Александр Данильченко, член совета национально-культурной автономии татар Сургута, мама-блогер Розалия Сабитова, председатель экспертного совета местной общественной организации «Работающая молодежь города Нижневартовска», координатор ПрофориентационногоЦентра подготовки молодежи «Сильная Личность»Александр Яковенко.
Наталья Комарова, предваряя онлайн-эфир, напомнила, что в соответствии с Указом Президента в период до 10 мая на территории страны установлены нерабочие дни. «Работодатели, органы местного самоуправления, органы власти всех уровней должны обеспечить эти возможности с соблюдением всех мер безопасности и трудовых прав граждан», - добавила губернатор.
Кроме того, глава региона подчеркнула, что задача по восстановлению занятости, рынка труда стала одной из приоритетных в Послании Президента Федеральному Собранию. В настоящий момент численностьбезработных и напряженность на рынке труда с начала года снизились вдвое (сегодня численность незанятых граждан в расчете на 1 вакансию - 1,1 против 2,01 на начало года), на 2 600 единиц увеличилось количество вакансий. Уровень безработицы, рассчитанный по методике международной организации труда, в марте 2021 года оценивался в Югре в 3,1% от численности рабочей силы автономного округа, что в 1,8 раза ниже среднероссийского значения показателя.
«Еще одна важная тема – обучение и трудоустройствобудущих выпускников. Накануне Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подвел итоги конкурса по распределению бюджетных мест в российских вузах. Количество таких мест в работающих в Югре федеральных вузах вырастет на 9 процентов. Увеличится и количество бюджетных мест в региональных вузах», - акцентировала внимание губернатор.
В социальных сетях югорчане оставляли свои вопросы, предложения для эфира. Многие из них были посвящены работе в «майские» праздники, учебе для школьников и студентов, деятельности детских садов. Так, в колледжах и вузах автономного округа 3 и 8 мая образовательный процесс будет реализован с применением дистанционных технологий и электронного обучения. Нерабочие дни с 4 по 7 мая студентами будут использованы для самостоятельной подготовки с применением электронного обучения и информационных систем.
Для школьников с 1 по 10 мая также объявлены выходные дни. В тоже время для успешной сдачи выпускных экзаменов в эти дни будут организованы дополнительные занятия и консультации для учеников 9 и 11 классов.
«Учитывая запрос родителей и результаты тестовых испытаний, каждому ребенку необходимо дать возможность посещать дополнительные занятия по темпредметам, по которым проходят экзамены», - прокомментировала Наталья Комарова.
В детских садах муниципалитетов Югры с 1 по 10 мая будут организованы мобильные группы. Их смогут посещать дети, оба родителя которых работают в это время.
Также в ходе эфира участники обсудили совместное сотрудничество югорских специалистов Службы занятости населения с экспертами государственнойакадемии промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова.
В настоящий момент в регионе внедряется концепциябережливого производства в центрах занятости населения, цель которой - сокращение временных затрат, исключение информационных потерь в работе специалистов, приведение алгоритма предоставления услуг к единому стандарту. Данный проект сейчас реализуется в Нефтеюганском центре занятости населения.
Положительным опытом работы также во время эфираподелился генеральный директор строительной компании«Лидер» Алексей Поливцев. Он рассказал, что в поселке городского типа Мортка на базе предприятия по выпуску плит МДФ создается индустриальный парк «Кондинский», специализирующийся на лесопереработке. Якорным резидентом парка выступила СК «Лидер». По его словам, компания провела капитальные ремонтные работы и частичную модернизацию оборудования. Предприятие вышло на производственную мощность, наладив выпуск плиты объемом до 4 тыс. кубометров в месяц.
В завершение эфира Наталья Комарова поблагодарила модераторов и участников за плодотворную работу, поздравила югорчан с предстоящими праздниками.
«Надеюсь, что организационно мы сделали все, чтобы не допустить сбоев в своей работе. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Рассчитываю на то, что вы, уважаемые югорчане, обратили внимание на наши рекомендации и проведете эти дни в кругу семьи», - сказала губернатор.
Видеозапись прямого эфира доступна в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».