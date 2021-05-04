Свет несущая Нёмас Эви

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Евдокия Андреевна Нёмысова – наш Наставник и Учитель! Мы идём за Вами по белой чистой дороге знаний в Ваш Юбилей – 85 лет! В этот солнечный весенний день, когда с юга прилетают перелетные птицы и открываются ото льда многочисленные озёра и реки, впадающие в синеводную матушку Обь, мы, Ваши ученики, с верой, надеждой и любовью смотрим в Ваши добрые глаза, наполненные утренним рассветом! И мы смело идём за Вами, организатором Югорской научно-педагогической школы по преподаванию и исследованию обско-угорских языков! С гордостью поднимаем свои головы и помним, как Вы в далёком 1962 году поступили в аспирантуру Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена и мечтали стать угроведом, и как организовали в родных краях первый научно-исследовательский институт обских угров, а затем отправились в свою первую полевую экспедицию. Собранные в те далекие времена фольклорные тексты, ваши исследования хантыйской орфографии, пунктуации для учебников учили нас родному языку не только в школах, но и в Ханты-Мансийском национальном педагогическом училище, в котором получила знания национальная интеллигенция нашей необъятной Югры. Мы помним, как Вы, несмотря на трудности, в 1971-1974 годах хлопотали за наши обско-угорские языки, которые официально вернули в программы национальных школ. Мы помним, как Вы создавали первые учебники и словари, как организовали и повели за собой авторский коллектив. Мы, ваши последователи, рады, что слово родное вернули в школы Югры! Мы гордимся, читая нашу Нёмыс Эвие, её двухтомную хрестоматию «Хантыйская литература в школах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов» и радуемся за литературное наследие, которое окрыляет нас и ведёт за собой новое поколение писателей, учёных и исследователей родного языка. Наши сказители, певцы и философы древней земли Югры говорили, что дело мастера, будь то слова, дела, будет жить вечно!
Пусть, Евдокия Андреевна, ваши юбилейные годы, как живая обская вода, текут по рекам Югры всегда! И здоровье, как крылья, летят за вами всегда! Вы окрылили нас, Ваших педагогических учеников! Тёплые слова родного очага согревают нас всегда!
Прогуливаясь как-то с Вами вдоль реки Невы, я услышала напевный, манящий, завораживающий голос детей вашего военного детства, что щебетали, словно птицы на родном языке:
– И в этот миг «Глухарка сна» взлетела над полноводной рекой Обью вашего детства…
В этот миг детвора со звонким радостным смехом побежали босиком по Полновату, словно окрылённые птицы с хантыйских орнаментов.
И мы, Ваши ученики, увидели Эвие, которая читает на родном языке: «Мир зовёт! Всё в жизни впереди! Учёба в городе на Неве и первая любовь, дети, ученики и языковеды финно-угорских народов!»
Спасибо, Нёмыс Эвие, за Полноват, за босоногое военное детство, что согревает нас светом и лучами рассвета! Пусть ангелы оберегают Вас!
С уважением, ваша ученица,
Лаптева (Покачева) Галина Павловна,
почётный работник общего образования РФ