«Самаровский чугас» отнесен к охранной зоне

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Охранная зона природного парка «Самаровский чугас» создана в Югре. Соответствующее постановление накануне подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова.
Площадь охранной зоны составляет 183 гектара и состоит из двух участков – урочище «Острова» площадью 128,6 гектара и урочище «Шапшинское» площадью 54,4 гектара.
В соответствии с постановлением в охранной зоне запрещены предоставление земельных участков для целей, не связанных с охраной «Самаровского чугаса», изыскательские работы, добыча полезных ископаемых, размещение промышленных объектов.
Кроме того, на территории «Самаровского чугаса» запрещаются прокладка дорог, трубопроводов, строительство зданий, сооружений, не связанных с охраной парка, мелиоративные работы, рубка леса, применение ядохимикатов, загрязнение, захламление, складирование, захоронение отходов.
При этом для удовлетворения собственных нужд гражданам в «Самаровском чугасе» разрешены любительское рыболовство на удочку или спиннинг с соблюдением лимитов и сроков, установленных действующим законодательством, сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов.
Постановление губернатора Югры опубликовано на едином официальном сайте государственных органов автономного округа.