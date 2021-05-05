Интерактивный выставочный проект «ЧелоВЕК-МУЗЕЙ-ЧелоВЕК»

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Интерактивный выставочный проект «ЧелоВЕК-МУЗЕЙ-ЧелоВЕК»

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» интерактивным выставочным проектом «ЧелоВЕК-МУЗЕЙ-ЧелоВЕК» поддерживает основную тему акции «Ночь музеев» 2021 года – «Больше чем музей».

На площадке под открытым небом в экспозиции маленького стойбища и выставочных залах для детей и взрослых предоставим возможность увидеть, услышать, узнать, удивиться и подтвердить, что каждый ЧЕЛОВЕК уникален, но настоящие  ценности вечны и понятны всем и всегда, в любой ВЕК.

Условия посещения: дети с 6 до 16 лет – 150 руб., взрослые – 250 руб.

Начните «культурную бессонницу» с проекта «ЧелоВЕК-МУЗЕЙ-ЧелоВЕК»
15 мая с 17:00 в музее «Торум Маа» по адресу: ул. Комсомольская, 30

Источник: torummaa.ru

6+
Ср, 05/05/2021 - 13:09

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