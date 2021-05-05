Югорчане присоединятся к онлайн-акции «Бессмертный полк»

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До 7 мая продолжается прием заявок жителей на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк», ресурсе «Банк Памяти», а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.
Отметим, в этом году возможна загрузка нескольких героев в одной заявке. Уведомление о времени прохождения героя будет направлено сразу после прохождения модерации.
Кроме того, для каждого региона будет сформирована отдельная трансляция «Бессмертного полка». Так, югорчане увидят портреты, загруженные именно жителями региона.
Трансляция пройдет 9 мая в 15:00 по местному времени на окружном телеканале «Югра», группе «Югра» в социальной сети «Вконтакте». В таком виде «Бессмертный полк» проходит уже второй год подряд.
Напомним, в 2020 году трансляцию посмотрели около 25 миллионов человек со всего мира, было подано около трех миллионов заявок из разных стран, в том числе около 12 тысяч – из Ханты-Мансийского автономного округа.
Помогать в организации и проведении акции «Бессмертный полк онлайн» будут свыше 50 тысяч добровольцев из движения «Волонтеры Победы».