Татьяна Гоголева провела встречу с жителями Ханты-Мансийска

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5 мая депутат Государственной Думы РФ Татьяна Гоголева встретилась с ханты и манси, проживающими в окружной столице. На встрече она рассказала о Медвежьих игрищах, которые состоялись в феврале этого года в родовом поселении семьи Самбиндаловых - в деревне Турват Берёзовского района.
- Такого события в местах проживания народа манси не было больше десяти лет, поэтому, несмотря на все ограничения, древний праздник состоялся,- рассказала Татьяна Степановна.
Добытчиком стал 18-летний охотник Дмитрий Самбиндалов. На священный праздник приезжали манси с разных территорий округа, а также были гости из Ивдельского района Свердловской области. По словам Татьяны Гоголевой, все участники получили много положительных эмоций и ярких воспоминаний. Они всецело были погружены в мансийскую языковую среду и оказались неотъемлемой частью духовной и традиционной культуры своих предков.
Исполнителями впервые стали молодые мужчины: Александр Вьюткин, Пётр Анямов, Денис Вынгилев Владимир Меров, Александр Тургачёв и др., которые без старших наставников самостоятельно провели праздник. Татьяна Гоголева отметила, что многому они обучились у старейшин-манси, а также у Дмитрия Георгиевича Агеева, руководителя фольклорного коллектива «Салы лёнгх» ("Оленьими тропами") из с. Саранпауля Берёзовского района.
Кроме этого, на встрече речь шла о предварительном голосовании партии «Единая Россия». Помощник депутата Государственной Думы Татьяны Гоголевой Оксана Рыжкова сообщила, что предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая 2021 года по всей стране. По результатам голосования будут определены кандидаты от партии на выборы в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменскую областную Думу, Государственную Думу РФ. Особенность этого голосования в том, что в этот раз оно пройдёт в обычном и электронном формате. И тем, кто намерен участвовать в голосовании, необходимо до 24 мая авторизоваться через портал госуслуг. Оксана Рыжкова подробно рассказала, как можно будет проголосовать в электронном формате.
На встрече поднималась тема учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам России. Данный учёт ведёт Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).Чтобы попасть в этот список необходимо отправить документы в это ведомство. В Югре документы можно подать через МФЦ, специалисты которого сами заполнят все необходимые документы и отправят в ФАДН. Татьяна Гоголева рекомендовала всем собравшимся отправить свои документы и напомнила, что при их подаче необходимо предоставить свидетельство о рождении или иной документ, подтверждающий национальность, а также свидетельство о заключении брака, если менялась фамилия.
Также на встрече было озвучено, что в маленькие деревни и стойбища будут организованы выезды специалистов МФЦ, чтобы жители отдаленных поселений также смогли отправить свои документы в ФАДН и попасть в список коренных малочисленных народов России.
Людмила Теткина