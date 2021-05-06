В Югре разработан порядок проведения детских досуговых развлекательных мероприятий в период летних каникул

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В Югре разработан порядок проведения детских досуговых развлекательных мероприятий в период летних каникул
фото из интернетафото из интернета
фото из интернета

Заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции провела губернатор Югры Наталья Комарова.

Приводя данные управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения, Наталья Комарова отметила, что в регионе за сутки зафиксировано 50 случаев коронавируса, выздоровевших - 79 человек.

Руководитель управления Майя Соловьева подчеркнула, что в Югре по сравнению с прошлой неделей отмечается снижение роста заболевших COVID-19. «В динамике с 1 недели этого года тенденция имеет к снижению, также отмечается снижение недельного прироста», - сказала она.

В регионе также продолжается вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции. По данным департамента здравоохранения автономного округа за весь период поступило 174 288 комплектов вакцины. «По состоянию на 5 мая привито первым компонентом вакцины 159 420 человек (1 729 человек за последние сутки), что составляет 21,1% от общего числа граждан, подлежащих добровольной вакцинации», - отметила глава региона.

Также Наталья Комарова, отвечая на вопросы югорчан, напомнила, что при выезде за пределы автономного округа в системе ГИС «Цифровое уведомление» регистрироваться не нужно. Заполнить анкету прибывающего на Едином портале государственных и муниципальных услуг и сдать тесты на коронавирусную инфекцию нужно только в том случае, если граждане выезжали за пределы РФ.

«Позаботиться о своём здоровье нужно, риски заразиться коронавирусом есть в транспорте, при посещении культурных или спортивных событий, но если соблюдать правила профилактики, то этот риск будет снижен», - добавила губернатор.

Далее в ходе оперативного штаба участники обсудили подготовку к летнему отдыху и оздоровлению детей.

«Родители спрашивают, в какие регионы можно отправлять детей по путевкам. Напомню, постановлением губернатора автономного округа разрешен выезд детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) на отдых и оздоровление по 10 направлениям, которые утверждены межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха и оздоровления детей автономного. Это Республики Крым, Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Волгоградская области», - добавила глава региона, напомнив, что в муниципальных образованиях автономного округа также организуется отдых и оздоровление детей в летний период.

Отметим, на начало мая 2021 года в реестр организаций отдыха и оздоровления детей автономного округа включено 419 организаций. Это пришкольные лагеря, детские лагеря труда и отдыха, специализированные досуговые площадки.

О порядке проведения детских досуговых развлекательных мероприятий в период летних каникул доложил директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин. Напомним, ведомству на встрече с жителями автономного округа 2 апреля в прямом эфире «Четвертая четверть» было поручено разработать порядок проведения детских досуговых развлекательных мероприятий в период летних каникул с учетом соблюдения требований комплексной безопасности.

«Департамент разработал порядок устройства и содержания досуговых площадок для обеспечения занятости жителей. Помимо требований к безопасности, проработаны рекомендации по минимальной продолжительности программ и пребывании по времени детей на площадках», - сказал Алексей Дренин.

Запись оперативного штаба доступна в официальных аккаунтах главы региона во «Вконтакте», «Инстаграм» и «Одноклассниках».

Источник: Пресс-центр Правительства Югры [admhmao.ru]

фото из интернетафото из интернета
фото из интернета
фото из интернетафото из интернета
фото из интернета
Чт, 06/05/2021 - 16:15

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