В Белоярском открылся новый детский сад для детей от 2 месяцев

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В ходе рабочей поездки в Белоярский район сегодня, 6 мая, губернатора Югры Наталья Комарова приняла участие в открытии детского сада «Звездочка», построенного по уникальному проекту, который отвечает современным требованиям федерального образовательного стандарта дошкольного образования (национальный проект «Образование»).
Здание детского сада создано для детей от 2 месяцев до 7 лет с максимальной комфортностью, безопасностью. Интерьерное пространство учреждения соответствует требованиям эргономики.
Для сохранения и укрепления здоровья детей предусмотрены спортивный зал, бассейн, инфракрасная сауна. На территории детского сада все малые архитектурные формы соединены специальными физкультурными дорожками для организации занятий спортом.
Наталье Комаровой и родителям будущих воспитанников рассказали, что в детском саду создано развивающее образовательное пространство. Основная образовательная программа - «Вдохновение» (авторы В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосова). Для ее реализации будут применяться инновационных технологии: «Финансовая и бизнес грамотность», «IT- технологии», технология ОТСМ-ТРИЗ-РТВ (общая теория сильного мышления, теория решения изобретательских задач, развитие творческого воображения), «Технология «Социальной благотворительности», «Технология ранней профориентации» и «Технология проектирования».
С 11 мая 12 групп начнет работать в штатном режиме.
«Детский сад отвечает всем нашим ожиданиям. Необходимо рассмотреть возможность тиражирования этого проекта надругие муниципалитеты нашего региона», - сказала Наталья Комарова.