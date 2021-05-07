В преддверии 9 мая в больнице открылась выставка подлинных военных экспонатов «Эхо войны»

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В Ханты-Мансийской психоневрологической больнице начала работать выставка, посвященная Дню Великой Победы. Экспозицию организовали сотрудники социальной службы медучреждения. Тематическая выставка «Эхо войны» содержит почти полсотни подлинных предметов времен Великой Отечественной Войны. Это стрелковое оружие-пулемет Дегтярева 1942 года выпуска, минометные мины, ящики для патронов, немецкий шлем с полей сражения, саперская лопатка, медицинская сумка, полевой телефон, а также действующий патефон с подлинными пластинками 1943 года. Экспонаты собирались в буквальном смысле по крупицам, все они из личных коллекций семьи социального педагога больницы Элины Акимовой.
Добавим, тематическая выставка «Эхо войны» открыта для всех пациентов и сотрудников больницы. Посетив ее, Вы выражаете знак благодарности тем, кто сражался за Родину.
Источник: Департамент здравоохранения Югры