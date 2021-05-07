Профилактическая операция «Пернатая дичь» прошла на территории Кондинского района

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Профилактическая операция «Пернатая дичь» прошла на территории Кондинского района
Фото: Природнадзор ЮгрыФото: Природнадзор Югры
Фото: Природнадзор Югры

Сотрудники Кондинского отдела Природнадзора Югры, в период открытия весеннего сезона охоты 2021 года, организовали среди охотников инструктаж о мерах пожарной безопасности в лесах, и необходимости соблюдения Правил охоты. С 30 гражданам проведена профилактическая беседа и розданы листовки.

Не все охотники соблюдают «Правила охоты», утвержденные Приказом Министерством Природных ресурсов от 24.07.2020 N 477, за период с 01 – 03 мая 2021г, на территории общедоступных охотничьих угодий Кондинского района зафиксировано 11 нарушений привил охоты. В отношении нарушителей составлено 11 протоколов по ч.1 ст.8.37 КоАП РФ, нарушителям грозит административный штраф в размере 500 руб.

Источник: Природнадзор Югры

Фото: Природнадзор ЮгрыФото: Природнадзор Югры
Фото: Природнадзор Югры
Фото: Природнадзор ЮгрыФото: Природнадзор Югры
Фото: Природнадзор Югры
Пт, 07/05/2021 - 13:41

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