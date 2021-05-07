Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» продлена до 17 мая

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Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» продлена до 17 мая

Такое изменение в конкурсном расписании введено впервые и связано с тем, что два направления стартовали позже остальных. Это – трек «Международный» для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России и трек «Студенты» для участников пока без управленческого опыта.

Разделение конкурса на профильные специализации – главное отличие этого сезона. В дополнение к направлениям «Наука» и «Здравоохранение», запущенным в прошлом году, стартовали новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура» и «Информационные технологии».

Чтобы стать участником и получить доступ к дистанционному этапу, необходимо на сайте проекта создать личный кабинет, выбрать трек, заполнить анкету и допанкету трека (при наличии), загрузить видеоинтервью с рассказом о цели своего участия и главном профессиональном достижении в жизни.

В настоящее время на конкурсе зарегистрировались уже более 140,5 тысяч человек. Больше всего заявок на участие поступает от мужчин – 72%, от женщин – 28%. Топ-3 треков по активности подачи заявок: на первом месте трек «Бизнес и промышленность» – почти 48 тысяч заявок. Трек «Государственное управление» – более 32 тысяч регистраций. Третье место занимает трек «Информационные технологии» – более 12 тысяч заявок.

Директор Депинформтехнологий Югры Павел Ципорин в этом году выступит одним из наставников профильного IT-трека. По его мнению, развитие цифровых компетенций необходимо не только IT-специалистам, но и представителям других профессий, потому что цифровизация коснулась практически всех сфер.

Из-за продления регистрации оргкомитет конкурса перенес и сроки проведения дистанционного этапа: с 20 мая до 1 июля. На дистанционном этапе участникам предстоит пройти различные тесты и выполнить задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты смогут пройти тесты от партнеров проекта.

Победители конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Источник: Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры

Пт, 07/05/2021 - 13:47

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