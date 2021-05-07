7 мая – День радио

  • Русский
7 мая – День радио
Фото: ТВ "Югра"Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"

В России 7 мая ежегодно отмечается День радио.  Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Степановича Попова.

7 мая 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербургском университете Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчёта начала радиосвязи.

В настоящее время законодательством РФ подобный праздники не предусмотрен, но его продолжают отмечать не только работники радиовещания, но и все, кто имеет отношение к отрасли связи в целом,   потому что принцип радиосвязи положен в основу любых беспроводных коммуникаций, включая цифровое телевидение, мобильную связь и интернет.

Сегодня югорчане могут настроиться на несколько десятков радиочастот. В их числе и радио «Югра», которое работает уже 22 года. В эфире зрители могут услышать не только качественную музыку, но и узнать главные события региона. Кроме того, журналисты рассказывают интересные факты о жизни коренных народов Севера.

Радио «Югра» слушают жители более сотни городов и населённых пунктов не только нашего региона, но и Тюменской области. Еще больше аудитории собирают эфиры в интернете на сайте телерадиокомпании «Югра».

Людмила Теткина

Фото: ТВ "Югра"Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"
Пт, 07/05/2021 - 14:02

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.