7 мая – День радио

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В России 7 мая ежегодно отмечается День радио. Событие, положенное в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя Александра Степановича Попова.
7 мая 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербургском университете Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчёта начала радиосвязи.
В настоящее время законодательством РФ подобный праздники не предусмотрен, но его продолжают отмечать не только работники радиовещания, но и все, кто имеет отношение к отрасли связи в целом, потому что принцип радиосвязи положен в основу любых беспроводных коммуникаций, включая цифровое телевидение, мобильную связь и интернет.
Сегодня югорчане могут настроиться на несколько десятков радиочастот. В их числе и радио «Югра», которое работает уже 22 года. В эфире зрители могут услышать не только качественную музыку, но и узнать главные события региона. Кроме того, журналисты рассказывают интересные факты о жизни коренных народов Севера.
Радио «Югра» слушают жители более сотни городов и населённых пунктов не только нашего региона, но и Тюменской области. Еще больше аудитории собирают эфиры в интернете на сайте телерадиокомпании «Югра».
Людмила Теткина