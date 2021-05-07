В отдаленных поселениях продолжается вакцинация населения

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В Югре продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На днях в регион поступила очередная партия препарата, которую в ближайшее время распространят по медучреждениям. Вакцину от коронавирусной инфекции ждут и в деревне Хулимсунте Берёзовского района. О том, как идет прививочная кампания в этом поселении рассказал терапевт Хулимсунтской больницы Алексей Щетников.
– Население Хулимсунта – одна тысяча человек. На данный момент привито 280 человек, из них оба компонента получили 230 человек, в основном, это люди старшего возраста. Ещё 50 человек должны скоро получить второй дозу вакцины. Нам обещают привести новую партию вакцину, но пока нет возможности её переправить из Берёзовской больницы. Препарат нам доставляют в специальных холодильниках на вертолёте. В ближайшее время нам должны привести ещё 50 доз вакцины.
Также мы прививаем жителей села Няксимволь. Там вакцину получили 90 человек. Самому возрастному пациенту, который поставил прививку, исполнилось 87 лет. Он хорошо перенёс и первую, и вторую дозу вакцины «СпутникаV», – сообщил терапевт Хулимсунтской больницы.
Жители отдаленного поселения могут записаться на прививку, и на вакцинацию уже записаны больше 30 человек. Вакцинация в Хулимсунте началась в середине февраля, тогда первыми прививку поставили врачи и медработники поселения.
– Я считаю, вакцинация однозначно помогает. Мы привили ¼ часть населения и это хороший показатель. Народ постепенно начинает осознавать, что необходимо прививаться. Скоро начнётся период отпусков, нужно обезопасить себя и своих близких, поэтому необходимо вакцинироваться, – говорит Алексей Щетников.
Людмила Теткина