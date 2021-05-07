В Югре продлён приём заявок на участие в грантовом конкурсе

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В Югре продлён приём заявок на участие в грантовом конкурсе

Прием заявок на участие в грантовом конкурсе социально значимых проектов организаций, осуществляющих производство и (или) выпуск средств массовой информации на территории автономного округа, продлится до 12 мая.

С текущего года их необходимо оставлять на официальном сайте грантгубернатора.рф.

Более подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте Департамента общественных и внешних связей автономного округа. Телефон для справок: (3467) 360-150 доб. 2719.

Отметим, в прошлом году поддержку получили 23 проекта на общую сумму более 9 млн рублей.

admhmao.ru

Пт, 07/05/2021 - 15:55

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