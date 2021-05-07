В Югре продлён приём заявок на участие в грантовом конкурсе

- Русский
Прием заявок на участие в грантовом конкурсе социально значимых проектов организаций, осуществляющих производство и (или) выпуск средств массовой информации на территории автономного округа, продлится до 12 мая.
С текущего года их необходимо оставлять на официальном сайте грантгубернатора.рф.
Более подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте Департамента общественных и внешних связей автономного округа. Телефон для справок: (3467) 360-150 доб. 2719.
Отметим, в прошлом году поддержку получили 23 проекта на общую сумму более 9 млн рублей.
admhmao.ru