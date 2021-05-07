В Доме культуры села Саранпауль состоится премьера спектакля «Небесный тихоход»

- Русский
В больших городах и маленьких поселениях России начитаются мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы. Так и жители отдалённого сельского поселения Саранпауль Берёзовского района готовятся отметить важную дату в истории всего человечества – 76-е годовщину Великой Победы.
О том, как сельчане готовились к этому событию, они поделились в социальных сетях. 5 мая работники Саранпаульского Дома культуры провели акцию "Георгиевская ленточка", в рамках которой детям представили познавательную презентацию о правилах ношения Георгиевской ленты. Затем детям вручили ленты, и они самостоятельно уже завязывали их, в одном из предложенных правильных вариантов.
6 мая Саранпаульский Дом культуры принял участие в фестивале самодеятельного народного творчества "Катюша", посвящённом 76-й годовщине Великой Победы, с песней "Пора в путь дорогу" из кинофильма "Небесный тихоход". https://ok.ru/video/2855666387662
Фестиваль проходит 6-7 мая в Берёзовском районом Доме культуры.
Сегодня вечером на сцене Саранпаульского Дома культуры впервые состоится премьера спектакля «Небесный тихоход». Показ для сельчан пройдёт в строгом масочном режиме. Надо отметить, что творческие работники уже имеют опыт постановок подобных спектаклей. Так, 7 мая 2016 года они с большим успехом сыграли на сцене спектакль «А зори здесь тихие». Пожелаем артистам творческого успеха, и в дальнейшем вдохновлять и радовать своих земляков.
Не остаются в стороне от дел и МАУ ДО "Центр "Поиск". Работники центра вместе с детьми и их родителями приняли активное участие во Всероссийской акции «Окна Победы». #ОкнаПобеды
Так саранпаульцы вносят свой вклад в сохранении истории своего народа и празднование 76-летия Победы.
Тамара Мерова