Югра готовится к празднованию Дня Победы

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Масштабное празднование 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в Югре. Ежегодно в преддверии праздника в регионе проводится всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой югорчане могут получить символ воинской славы в знак уважения подвигу победителей. Ленточки до 9 мая включительно можно получить в общественных местах. Всего в автономном округе планируется вручить свыше 4 тысяч ленточек. Памятные символы югорчанам вручат «Волонтеры Победы», члены местных добровольческих объединений, учащиеся средних и высших учебных заведений, серебряные волонтеры, представители «Молодой гвардии Единой России».
Также на территории региона пройдут облагораживание и высадка растений, парады у домов ветеранов, участниками которых станут кадеты, юнармейцы, сотрудники правоохранительных органов и воинских подразделений. Творческие коллективы муниципальных образований организуют для ветеранов выездные фронтовые бригады, представят им театрализованные постановки, концертные номера, песни военных лет во дворах домов. Все мероприятия будут организованы с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, установленных Роспотребнадзором с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
Также в автономном округе будет организована онлайн-трансляция акции «Бессмертного полка». Югорчане увидят портреты, загруженные жителями автономного округа. Трансляция состоится 9 мая в 15:00 на окружном телеканале «Югра», группе «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». В онлайн-формате «Бессмертный полк» проходит уже второй год подряд.
В честь празднования Дня Победы над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутом, Нижневартовском, Мегионом с портретами героев Великой Отечественной войны пролетит пилотажная группа «Барсы». В общей сложности на борту самолетов будет размещено 2 тысячи фотографий. Сбор портретов от жителей Югры проходил в официальных аккаунтах группы в социальных сетях. Самолеты «Бессмертного полка» пролетят 9 мая над Ханты-Мансийском в 10:00, Нефтеюганском в 13:00 и Сургутом в 15:30. 10 мая пилотажная группа пролетит над Нижневартовском в 12:00 и Мегионом в 14:00.
15 мая на вокзал Сургута прибудет поезд Победы – уникальный передвижной музей, в историко-художественной экспозиции которого представлены образы военного прошлого. Это выставка с тематической реконструкцией и мультимедийным контентом. Ее лейтмотивом является принцип полного погружения посетителей в события Великой Отечественной войны. Стоянка поезда будет сопровождаться тематическими акциями, творческими встречами, мастер-классами.
Торжественными мероприятиями будут охвачены все 22 муниципалитета автономного округа, где состоятся концерты, выездные поздравления ветеранов, организованные творческими коллективами, велопробеги, тематические классные часы, встречи с участниками Великой Отечественной войны, фотовыставки, реконструкции и тематические инсталляции, театрализованные представления, благотворительные акции и множество других мероприятий.
Кроме того, Югра присоединилась к международной акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Она направлена на высадку в России 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем соотечественнике. В ходе акции 25 мая состоятся памятные посадки деревьев с участием выпускников школ в рамках празднования последних звонков.
admhmao.ru