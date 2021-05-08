Югорчане презентовали проект о вкладе Севера в Победу на международном форуме

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Югорчане представили проект «Север для Победы» на международном форуме «СНГ+МИР», об этом сообщает телерадиокомпания «Югра». Мероприятие состоялось в онлайн-формате. Здесь участники со всей России, бывших стран СНГ, а также Болгарии, Италии, Китая, Кипра, Индии, Португалии, Хорватии и других иностранных государств говорили о сохранении исторических ценностей.
В преддверии 9 мая югорчане запустили акцию «Наши герои Победы». На портале pobeda-mir.ru размещены истории жителей региона и соотечественников. Написать о своих предках могут все желающие независимо от места жительства. Эти материалы адаптируют для социальных сетей и включат в тематическую выставку.
Кроме того, на сайте представлены важные даты хода Великой Отечественной войны, интересные факты и информация о югорчанах, которые внесли вклад в Победу. Инициатор проекта - руководитель общественной организации коренных народов Севера «Ма мэхэм» Вера Кондратьева. Югорчанка рассказала участникам форума историю своей бабушки, которая в тылу работала в рыбсовхозе и заведовала оленьим обозом.
Вера Кондратьева, руководитель общественной организации «Ма мэхэм»: «Как только ложился первый снег на землю, они курсировали из посёлка Пим в Сургут. Где-то 2-3 дня пути, вне зависимости от того какая погода: метель, холод, слякоть. Холодно ли тебе, голодно, ты должен довести эту рыбу. Туда, обратно и опять беспрерывно. Работали и рыбу вылавливали и руки, ноги постоянно находились в воде. От постоянного контакта с водой всё немело, болело - это тяжёлый был труд».
Источник: ТВ "Югра"