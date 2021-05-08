Праздничные мероприятия пройдут в Ханты-Мансийске

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9 мая в окружной столице состоятся праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В связи с эпидемиологической ситуацией «Бессмертный полк России» будет сформирован на страницах спецвыпуска городской общественно-политической газеты «Самарово – Ханты-Мансийск», а также на экранах города, в эфире ОТРК «Югра».
В течение дня в Парке Победы у югорчан будет возможность почтить память героев, погибших во имя Отечества, возложив цветы в Вечному огню Мемориала Славы под известные музыкальные композиции военных лет и стихотворения в исполнении Ханты-Мансийских мастеров художественного слова.
С 10:00 до 16:00 у домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, состоятся театрализованные поздравления «фронтовыми бригадами» из числа артистов КДЦ «Октябрь» и Детской школы искусств. Соседи ветеранов смогут присоединиться к акции «Поем двором», исполнив вместе с артистами любимые песни военных лет. Учащиеся кадетских классов, юнармейских отрядов и Духовой оркестр культурного центра УМВД России по ХМАО – Югре пройдут строевым маршем перед окнами ветеранов.
С 10:00 до 22:00 в холле 1 этажа КДЦ «Октябрь» будет работать выставка репродукций плакатов и карикатур 1941-1945 годов «Кукрыниксы. Годы войны» из личной коллекции жителя Ханты-Мансийска Сергея Олоеря.
На Центральной площади можно будет познакомиться с аналогами расположенных по всему миру известных памятников и мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, – мемориально-памятными инсталляциями проекта КДЦ «Октябрь» «Символы Победы». На площадке перед военкоматом будет работать AR-выставка военной техники: югорчане смогут увидеть трехмерные модели в натуральную величину, прочитать описание и получить дополнительную информацию через камеры смартфонов (планшетов) при помощи специально установленного мобильного приложения.
В 12:00 у входной группы Парка Победы прозвучит артиллерийский залп «Полуденный выстрел». В это же время у спортивного комплекса в парке имени Бориса Лосева стартует ежегодная Всероссийская спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы».
В 14:00 Ханты-Мансийский театр кукол представит военно-цирковое представление «Бах-бах-бах» по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой. Спектакль рассказывает о войне глазами цирковой собаки, хозяин которой ушёл на фронт (стоимость билета от 350 рублей).
В 15:00 Югорский кинопрокат приглашает на показ военного фильма «Ржев. Искупить кровью» (вход свободный).
В 16:00 на сцене большого зала концертно-театрального центра «Югра-Классик» состоится праздничный концерт ансамбля русской песни «Млада» и концертного оркестра Югры (вход свободный).
Завершатся мероприятия праздничным фейерверком «Салют Победы!» над небом окружной столицы.
admhmansy.ru