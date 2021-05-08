Они ковали Победу…

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Под таким названием сегодня, 8 мая 2021 года, в г. Ханты-Мансийске в офисе общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры» состоялся День Памяти, посвящённый празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).
Вечер начался с исполнения фольклорным коллективом «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») песни «Журавли» (стихи Расула Гамзатова, музыка Яна Френкеля) на хантыйском языке.
Приветствуя участников вечера, президент ОО «Спасение Югры» Людмила Алфёрова отметила неоценимый вклад в победу над фашизмом коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – ханты, манси и лесных ненцев. Потомственные оленеводы, рыбаки и охотники были меткими стрелками, поэтому чаще всего попадали в стрелковые, артиллерийские войска, из них выходили отличные снайперы. Кроме этого, таёжные жители отличались невероятной выносливостью и природной живучестью, неприхотливостью, необычайной терпимостью и выдержкой в суровых условиях войны.
Заместитель председателя Окружного совета ветеранов Ираида Самоловова рассказала, по последним данным, из Югры на фронт ушли более 23 тысяч жителей.
Известные люди округа, дети войны Евдокия Нёмысова, Мария Волдина (Вагатова), Дина Герасимова рассказали о военном и послевоенном детстве, а также о своих отцах, ушедших на войну и трудившихся в тылу. Дмитрий Лельхов поделился своими воспоминаниями о родственниках-фронтовиках, а также о ветеранах села Ванзетура Берёзовского района, где прошло его детство.
Затем за праздничным столом гости встречи рассказали о военных и трудовых подвигах своих родственников, исполняли песни военных лет.
Людмила Гурьева