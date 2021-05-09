9 мая – День Победы

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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие югорчане!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от себя лично поздравляю вас с Днем Победы!
Эта дата была и остается одной из самых главных во многих российских семьях. Именно наш народ, отважные, доблестные воины перенесли немало трудностей и испытаний, но подарили долгожданное освобождение от фашизма.
Тысячи храбрых, мужественных сибиряков сражались на фронтах Великой Отечественной войны, пали в бою во имя Родины.
Невозможно переоценить и трудовой героизм тех, кто оставался в тылу – женщин, стариков, детей, принявших на свои плечи немало тягот.
Наш долг – хранить память о славном подвиге, воспитывая на столь великом примере молодое поколения югорчан.
Уважаемые земляки! Позвольте в этот майский день поблагодарить всех, кто сражался с гитлеровскими захватчиками, добросовестно работал в тылу, руководствуясь девизом «Все для фронта, все для Победы!». Мы по праву гордимся вами, ценим огромный вклад в большое общее дело!
Желаю вам доброго здоровья, праздничного настроения, мира и простого человеческого счастья.
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков