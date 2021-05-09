Поздравление губернатора Югры с Днем Победы

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Поздравление губернатора Югры с Днем Победы

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!

Весь мир отмечает 76-годовщину Великой Победы над фашизмом.

Мы живем в свободном государстве, у нас есть возможность работать, заниматься любимым делом, создавать семьи, воспитывать детей, радоваться их успехам. Эти свобода, счастье – заслуга ветеранов Великой Отечественной войны.

По линиям связи поколений мы сохраняем память о подвигах наших отцов, дедов, прадедов, о жертвах страшной войны. Мы потомки победителей – хранители мира.

Коренной сургутянин Михаил Иванович Кушников был призван в ряды Красной Армии в августе 1941 года, ему было 18 лет. За время войны четырежды ранен. За мужество, отвагу, героизм он получил 23 награды. Михаил Иванович участвовал в штурме Берлина, ушёл из жизни в 2001 году. Он вспоминал: «Некоторые офицеры, сержанты и солдаты поставили свои подписи на стенах Рейхстага. В том числе, нашел и я место на стене и написал: «Сургут. М. Кушников».

Послания героев, пропитанные неостывающим жаром войны – это «акты о безоговорочной капитуляции» гитлеровского режима. Это гранитные страницы летописи Великой Победы.

Низкий поклон Вам, Защитники Отечества.

С праздником, дорогие югорчане! С Днем Победы!

 

Губернатор Югры Н.В. Комарова

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Вс, 09/05/2021 - 13:39

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