«Бессмертный полк» над окружной столицей

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В окружной столице Югры проходят праздничные мероприятия, посвящённые 76-летию Победы над фашизмом.
В 10.00 над Ханты-Мансийском в мастерстве высшего пилотажа показала лётная группа «Барсы» из Сургута. В честь дня Великой Победы они пролетели над городом с портретами участников «Бессмертного полка».
Также в течении дня по городу идут театрализованные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны артистами «Фронтовые бригады», совместное исполнение песен с горожанами «Поём двором». А учащихся кадетских классов юнармейских отрядов, духового оркестра УМВД России по ХМАО-Югре прошли строевым маршем перед окнами ветеранов.
На центральной площади представлена мемориально-памятная инсталляция. Но большая часть народа также проходит в парк Победы, чтобы возложить цветы к Мемориалу славы воинам округа, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Артисты «Детской школы искусств» во дворе дома Пионерская, 27 приехали поздравить директора МБУДО "Детская школа искусств" Ярослава Ивановича Родь, кандидата педагогических наук, Заслуженного деятеля культуры ХМАО-Югры.
Тамара Мерова