В автономном округе продолжается работа над проектом «Ханты и манси – защитники Отечества»

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В автономном округе продолжается работа над проектом «Ханты и манси – защитники Отечества»

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» продолжает собирать информацию об участниках Великой Отечественной войны – представителях коренных народов Югры.

Проект «Ханты и манси – защитники Отечества» появился год назад, накануне празднования 75-летия Великой Победы. Среди немалого количества интерактивных проектов в Интернет-пространстве, на которых представлены визуальные образы и краткие биографические данные участников боевых действий и тружеников тыла Великой Отечественной войны, проект музея отличается неким своеобразием. В нём четыре раздела:

«Война на фронте» – об участниках боевых действий 1941–1945 гг.;
«Война в тылу» – о тружениках тыла в изнурительные годы войны;
«Память о войне» – о памятниках (монументах, стелах, именных табличках), установленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
«Дембельский альбом» – о военнослужащих в послевоенные десятилетия вплоть до сегодняшнего дня.

Все фотоматериалы размещаются на сайте «Обские угры. Фоторетроспектива» по адресу media.torummaa.ru/retro, где они распределены по вышеуказанным разделам.

Реализация проекта возможна только при поддержке жителей округа, в первую очередь, конечно, потомков того славного поколения. За год в рамках проекта представлено 224 персоналии и 62 памятника. На фоне статистики мобилизованных и ушедших добровольцами цифры не такие уж большие. Важно личное участие каждого.

Слоган проекта: «Вспомним всех поимённо»! Именно поимённо. Ведь они это заслужили.

Если вы хотите поучаствовать в проекте, присылайте электронные версии (сканы) фотографий по всем четырём вышеуказанным темам на почту retro@torummaa.ru. Каждую фотографию необходимо снабдить информацией: сюжет (кто снят с указанием фамилий и инициалов; какое событие отражено и т.п.), место и время съёмки, автор снимка.

Ханты и манси - защитники Отечества

По информации Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа»

Пнд, 10/05/2021 - 17:38

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