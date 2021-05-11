Спортивному комплексу Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва присвоено имя Виктора Башмакова

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Губернатор Югры Наталья Комарова 9 мая приняла участие в торжественной церемонии присвоения имени ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя автономного округа, почетного жителя Ханты-Мансийска, легенды югорского спорта Виктора Яковлевича Башмакова спортивному комплексу Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва.
«Я бесконечно благодарна за вашу память, которую вы сберегли о моем отце», – обратилась к участникам торжественной церемонии дочь Виктора Яковлевича Александра Башмакова
Она передала на хранение Югорскому колледжу-интернату олимпийского резерва макет самоходки, на которой ветеран воевал в годы Великой Отечественной войны.
«Виктор Яковлевич был чудесным человеком. Я очень рада, что сегодня спортивному комплексу Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва присвоено его имя, ведь здесь тоже обучаются сильные телом и духом люди», – сказала почетный житель Югры Любовь Чистова.
Напомним, что инициатива присвоения имени Виктора Башмакова принадлежит воспитанникам Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва – с таким предложением совет колледжа выступил еще в 2019 году. Руководство учреждения полностью поддержало эту инициативу. По этому поводу в автономном округе были организованы общественные обсуждения. Югорчане также выразили поддержку этой идее.
Виктор Яковлевич родился в селе Базьяны Ханты-Мансийского района 17 октября 1924 года. В июле 1942 года в возрасте 18 лет был призван на фронт.
В декабре 1944 года прибыл в распоряжение первого Белорусского фронта. 19 апреля в ходе боев за Зееловские высоты был тяжело ранен. В июле 1945 года Виктор Яковлевич был демобилизован и вернулся в Реполово.
За участие в боевых действиях Виктор Яковлевич Башмаков награжден тремя орденами «Отечественной войны», медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Медалью Жукова», медалью «За освобождение Белоруссии».
С 1949 года по 1953 год Виктор Яковлевич был избран народным заседателем суда и выполнял обязанности судьи Самаровского суда. За время службы получил медали «За безупречную службу», «20 лет Совету судей», «Ветеран труда СССР», благодарности и грамоты Верховного суда и министерства юстиции, совета судей Ханты-Мансийского автономного округа, грамотами ЦК КПСС и Совета министров СССР, ЦК профсоюза и ЦК ВЛКСМ и многие другие награды.
За вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие достижения Виктору Яковлевичу присвоены звания «Легенда югорского спорта», «Заслуженный деятель физической культуры и спорта Югры», «Ветеран спорта РСФСР», «Ветеран ДСО «Спартак».
Виктор Яковлевич – многократный чемпион Ханты-Мансийска и автономного по лыжным гонкам, легкой атлетике и многоборью ГТО, 12 раз участвовал в Сибирском международном марафоне на различных дистанциях.
Его имя занесено в книги «Солдаты 20 века», «Стальное поколение», «Югра – 75 лет вверх», в энциклопедию «Лучшие люди России» 2000 и 2010 годов, в энциклопедию «Югория».