В Югре волонтеры гумкорпуса продолжают помогать нуждающимся

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Волонтеры югорского гуманитарного добровольческого корпуса продолжают активно помогать югорчанам в период пандемии: функционирует колл-центр, а добровольцы продолжают оказывать помощь нуждающимся.
Как сообщает гуманитарный добровольческий корпус, сейчас в активном режиме находится 516 волонтеров, которые обрабатывают от 60 до 120 заявок в неделю. Добровольцы каждый день помогают нуждающимся – доставляют продукты питания, лекарства, а также товары первой необходимости. Помимо этого, они обеспечивают граждан средствами индивидуальной защиты и даже решают некоторые бытовые вопросы.
«Волонтерство стало «соседским». Ребята помогают жителям своих подъездов, сдруживаются с заявителями и впоследствии связываются с ними напрямую. А помощь не ограничивается доставкой продуктов. Например, в Сургуте волонтеры помогают бабушке выполнять выписанные ей медицинские процедуры, т.к. по некоторым причинам ее пока не могут взять на полное медицинское обслуживание», - рассказывают в штабе.
Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, в регионе сохраняются установленные ранее ограничительные меры: правила социального дистанцирования и масочного режима, также продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Заявку на оказание помощи могут подать жители преклонного возраста (65+), граждане с ограниченными возможностями здоровья, а также их родственники.
Для этого необходимо позвонить по телефону горячей линии: +7 (800) 201 21-10.
За период пандемии в Югре к акции было привлечено 2,5 тыс. добровольцев, выполнено 41 403 заявки, в том числе с октября по март – 3156 заявок. Сформировано 22 муниципальных штаба добровольцев в муниципальных образованиях, которые и сегодня успешно функционируют. Реализованы и реализуются гуманитарные программы, направленные на объединение материальных и человеческих ресурсов для оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, совместно с ОНФ, гражданами, организациями, департаментом социального развития.