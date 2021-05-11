На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Весенний нерест»

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На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Весенний нерест»
Фото oktregion.ruФото oktregion.ru
Фото oktregion.ru

С наступлением периода весенней миграции водных биоресурсов, в том числе особо ценных видов, на территории ХМАО - Югры пройдет  оперативно-профилактическое мероприятие «Весенний нерест», цель которого - охрана рыбных ресурсов, осуществляющих весеннюю миграцию к местам нереста и нагула.

«Весенний нерест» проводится от начала распыления льда  до 31 мая в реках Обь и Иртыш с их притоками, от распыления льда до 30 июня - в реке Конда. Будет осуществляться круглосуточная ежедневная работа рейдовых групп (Полиция, Росгвардия, ГИМС МЧС России по Югре, Природнадзор Югры) и общественных инспекторов рыбоохраны.

О том, какую рыбу, чем и как можно ловить, а также о штрафах и наказаниях читайте в Приложении к письму.

С 10 по 16 мая 2021 года планируется акция «Всероссийский день без сетей». Акция направлена на привлечение внимания СМИ, общественных объединений рыболовов любителей и их интернет-сообществ, югорчан в целом, к проблеме сохранения рыбных запасов Югры.

Контакт для получения дополнительной информации: Руслан Васильевич Романчук, начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов по Югре Нижнеобского ТУ Росрыболовства, тел (3467) 33-67-93, e-mail: goscontrol86@noturfish.ru

Информация о проведении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оперативно – профилактического мероприятия «Весенний нерест»

6+
Фото oktregion.ruФото oktregion.ru
Фото oktregion.ru
6+
Фото oktregion.ruФото oktregion.ru
Фото oktregion.ru
Втр, 11/05/2021 - 14:08

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