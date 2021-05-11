Губернатор Югры поручила проверить безопасность в школах округа после стрельбы в Казани

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Губернатор Югры поручила проверить безопасность в школах округа после стрельбы в Казани

Глава ХМАО Наталья Комарова поручила службам, отвечающим за безопасность в регионе, мобилизоваться и проворить безопасность учебных заведений округа после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на пресс-службу правительства Югры.

«Губернатор поручила всем ведомствам и службам, связанным с обеспечением безопасности населения, мобилизовать все ресурсы, в том числе в связи с тем, что после праздничных и нерабочих дней дети возвращаются в образовательные организации»,- сообщила директор департамента общественных и внешних связей региона Елена Шумакова. 

Она также добавила, что 11 мая заседание регионального оперативного штаба в Югре началось с минуты молчания в память о погибших в Казани школьниках.

В МВД и Росгвардии Тюменской области, ЯНАО и ХМАО корреспонденту NEFT рассказали, что пока информации по усилению охраны в школах субъектов и проведению других мероприятий, а также особых распоряжений по этому поводу не было.

Напомним, в школу №175 Казани сегодня утром ворвался бывший ученик -19-летний Ильназ Галявиев и открыл огонь из дробовика по учащимся и персоналу.

В результате восемь человек скончались, более 20 жителей доставлены в больницу в состоянии разной степени тяжести. Большинство погибших и пострадавших - дети.

Стрелка задержали. Как сообщает ТАСС, второй нападавший был ликвидирован. 12 мая в Казани объявлен днем траура.

Информация РИЦ «Югра»

Втр, 11/05/2021 - 16:08

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