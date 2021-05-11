В Югре почтили минутой молчания погибших в трагедии в Казани

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С минуты молчания в связи с трагическими событиями, произошедшими сегодня, 11 мая, в школе №175 Казани начала заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Югры Наталья Комарова.
«Выражаю соболезнование в связи с трагедией в школе города Казань, где по оперативным данным погибли семеро детей и одна учительница. В этой связи прошу минутой молчания поддержать всех тех, кто потерял родных и близких», – сказала Наталья Комарова.
Губернатор акцентировала внимание руководителей образовательных организаций и иных учреждений, оказывающих услуги населению, на необходимости мобилизации решений, направленных на обеспечение безопасности.
«Дети возвращаются в образовательные организации после праздничных дней. Поэтому это самое главное, что необходимо сделать», – подчеркнула Наталья Комарова.
admhmao.ru