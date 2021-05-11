Президент Путин дал ряд поручений в связи с трагедией в Казани

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Глава государства Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в Казани. Об этом сообщает сайт Кремля.
Напомним, утром 11 мая в результате стрельбы, которую в казанской гимназии номер 175 устроил 19-летний местный житель, погибли восемь человек, около двух десятков пострадали, шестеро детей находятся в крайне тяжелом состоянии.
Стрелок из Казани за две недели до трагедии получил разрешение на оружие. В связи с этим президент России поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия, в том числе глава Росгвардии Золотов стал ответственным за проработку нового положения о видах оружия, которое могут использовать граждане.
Также президент Путин поручил оказать всяческое содействие и обеспечить всю необходимую медпомощь детям, пострадавшим при стрельбе в казанской школе. В Казань направлен спецборт МЧС с медиками, психологами и необходимым оборудованием. Министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову поручено срочно вылететь на место трагедии.
Отметим, глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о нападении на школу в Казани.
Ранее соболезнования в связи с трагедией выразила губернатор Югры Наталья Комарова.
ugra-news.ru