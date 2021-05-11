Президент Путин дал ряд поручений в связи с трагедией в Казани

  • Русский
Президент Путин дал ряд поручений в связи с трагедией в Казани

Глава государства Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в Казани. Об этом сообщает сайт Кремля.

Напомним, утром 11 мая в результате стрельбы, которую в казанской гимназии номер 175 устроил 19-летний местный житель, погибли восемь человек, около двух десятков пострадали, шестеро детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

Стрелок из Казани за две недели до трагедии получил разрешение на оружие. В связи с этим президент России поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия, в том числе глава Росгвардии Золотов стал ответственным за проработку нового положения о видах оружия, которое могут использовать граждане.

Также президент Путин поручил оказать всяческое содействие и обеспечить всю необходимую медпомощь детям, пострадавшим при стрельбе в казанской школе. В Казань направлен спецборт МЧС с медиками, психологами и необходимым оборудованием. Министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову поручено срочно вылететь на место трагедии.

Отметим, глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о нападении на школу в Казани.

Ранее соболезнования в связи с трагедией выразила губернатор Югры Наталья Комарова.

ugra-news.ru

Втр, 11/05/2021 - 17:00

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.