Югорские медицинские сёстры отмечают профессиональный праздник

  • Русский
Югорские медицинские сёстры отмечают профессиональный праздник
На фото Ирина Швецова. ТВ "Югра"На фото Ирина Швецова. ТВ "Югра"
На фото Ирина Швецова. ТВ "Югра"

Сегодня отмечают международный день медсестры. Праздник был учреждён в 74 году. Когда сёстры милосердия более чем из 140 стран объединились в профессиональную общественную организацию.

В Югре сегодня трудится 15,5 тысяч медицинских сестёр и братьев. Это сотрудники станций скорой помощи, больниц, поликлиник, диспансеров и госпиталей. В регионе налажена система подготовки этих ценных специалистов.

Ежегодно в здравоохранение округа приходят выпускники Сургутского и Нижневартовского медицинских колледжей, Ханты-Мансийской медакадемии. Медицинские сёстры наравне с врачами приняли на себя огромную нагрузку на пике пандемии. Многие из них стали волонтёрами.

Помимо профессиональных обязанностей они помогали людям на добровольных началах. Потому что залог успеха этой работы кроется не только в умении ухаживать за больными. Главными своими качествами медсёстры и медбратья считают терпеливость, неравнодушие и сострадание.

Ирина Швецова, главная медицинская сестра Нижневартовской ОКБ №2: «Это конечно тяжёлый физический труд. Всё на ногах, большое сосредоточение внимания, выносливость должна быть. И самое главное качество для всех медсестёр умение сочувствовать, сопереживать, быть вместе с больным. Милосердие - не пустое слово, без этого нельзя».

ТВ «Югры»

На фото Ирина Швецова. ТВ "Югра"На фото Ирина Швецова. ТВ "Югра"
На фото Ирина Швецова. ТВ "Югра"
На фото Ирина Швецова. ТВ "Югра"На фото Ирина Швецова. ТВ "Югра"
На фото Ирина Швецова. ТВ "Югра"
Ср, 12/05/2021 - 11:21

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.