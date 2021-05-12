Югорские медицинские сёстры отмечают профессиональный праздник

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Сегодня отмечают международный день медсестры. Праздник был учреждён в 74 году. Когда сёстры милосердия более чем из 140 стран объединились в профессиональную общественную организацию.
В Югре сегодня трудится 15,5 тысяч медицинских сестёр и братьев. Это сотрудники станций скорой помощи, больниц, поликлиник, диспансеров и госпиталей. В регионе налажена система подготовки этих ценных специалистов.
Ежегодно в здравоохранение округа приходят выпускники Сургутского и Нижневартовского медицинских колледжей, Ханты-Мансийской медакадемии. Медицинские сёстры наравне с врачами приняли на себя огромную нагрузку на пике пандемии. Многие из них стали волонтёрами.
Помимо профессиональных обязанностей они помогали людям на добровольных началах. Потому что залог успеха этой работы кроется не только в умении ухаживать за больными. Главными своими качествами медсёстры и медбратья считают терпеливость, неравнодушие и сострадание.
Ирина Швецова, главная медицинская сестра Нижневартовской ОКБ №2: «Это конечно тяжёлый физический труд. Всё на ногах, большое сосредоточение внимания, выносливость должна быть. И самое главное качество для всех медсестёр умение сочувствовать, сопереживать, быть вместе с больным. Милосердие - не пустое слово, без этого нельзя».
ТВ «Югры»