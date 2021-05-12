До конца года в Югре откроют несколько современных школ

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До конца года в Югре откроют несколько современных школ
Фото: ТВ "Югра"Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"

В Год знаний, науки и технологий в Югре откроют новые образовательные учреждения. Так современную школу в 32 микрорайоне Сургута уже достроили. Сейчас проводится проверка. Объект рассчитан на 900 учащихся. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в июне.

Школу в соседнем 33-микрорайоне достроят к сентябрю. Сейчас она готова на 56%. На площадке трудятся 175 человек. Они ведут штукатурные и электромонтажные работы, благоустраивают территорию.

Ещё один новый объект к 1 сентября возведут в Берёзовском районе. В Хулимсунте достроят образовательно-культурный комплекс. Он рассчитан на 140 школьников и 75 будущих музыкантов.

В окружной столице на 70% готова вторая очередь школы №8. Подрядчики планируют закончить работы в августе. Сейчас строители ведут внутреннюю отделку помещений. Знания здесь будут получать 600 человек. Для них оборудуют 2 спортивных зала, актовый и читальный залы, тир, медицинский блок, учебные помещения.

Губернатор Югры Наталья Комарова: «В Год знаний, Год науки и технологий повышенное внимание уделяется созданию возможностей, условий для получения образования – это одна из наших стратегических задач. Требую от руководителей муниципальных образований сделать всё необходимое для завершения строительства объектов в сроки, установленные контрактами».

ТВ «Югра»

Фото: ТВ "Югра"Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"
Ср, 12/05/2021 - 11:23

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