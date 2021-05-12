Владимир Якушев: Необходимо четкое взаимодействие всех структур, задействованных в тушении пожаров

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Владимир Якушев: Необходимо четкое взаимодействие всех структур, задействованных в тушении пожаров
фото berdmedia.ruфото berdmedia.ru
фото berdmedia.ru

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами.

Главные федеральные инспекторы доложили о проводимых мероприятиях по противодействию пандемии и ситуации с занятостью населения.

В связи с наступлением сухой и жаркой погоды и прогноза на предстоящие дни Владимир Якушев поставил задачу взять на контроль вопросы готовности сил и средств в период пожароопасного сезона.

Полпред подчеркнул: «Все, что необходимо для предупреждения пожаров – лесных и иных, должно быть сделано своевременно. Необходимо постоянное взаимодействие всех структур, задействованных для профилактики и тушения пожаров».

Во второй половине дня Владимир Якушев провел совещание с заместителями губернаторов, руководителями ГУ МЧС России по субъектам, начальником департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, на котором была рассмотрена текущая ситуация с природными пожарами в регионах УрФО.

Владимир Якушев особо отметил, что вопрос четкого взаимодействия всех служб и органов власти – это вопрос успешной борьбы с пожарами.

«Все силы, которые есть у МЧС, у лесных служб, необходимо направить на борьбу с пожарами вне зависимости от того, лесной это пожар или ландшафтный – огонь не знает границ. Эта работа должна координироваться на территории каждого региона в рамках штабов и комиссий по ЧС. Отсутствие координации на местах будет оцениваться жестко, как неумение организовать работу для достижения результата, а главный результат – это отсутствие пожаров на любой территории», – заявил полпред и потребовал организовать работу именно в таком формате, а также обратил особое внимание на то, что необходимо задействовать максимальные силы в первые мгновения обнаружения пожара – это позволит ликвидировать угрозу на начальном этапе.

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фото berdmedia.ruфото berdmedia.ru
фото berdmedia.ru
фото berdmedia.ruфото berdmedia.ru
фото berdmedia.ru
Ср, 12/05/2021 - 13:52

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