Югорчан приглашают к участию во всероссийском конкурсе в честь 800-летия Александра Невского

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Ежегодный всероссийский конкурс «Связь времен и поколений. Жертвенное служение Отечеству», посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, на тему «Александр Невский: наследие на века» продолжает прием заявок.
Он направлен на формирование патриотической воспитательной среды для развития у молодого поколения лучших качеств, оказание содействия в становлении гражданского самосознания через осмысление исторических событий, на тиражирование успешных практик, общественно значимых творческих проектов в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Стать участником конкурса может любой желающий в возрасте от 5 лет в категориях до 7 лет, 8-11 лет, 12-15 лет, 16-20 лет, 21-30+ лет, педагоги, воспитатели и другие специалисты. К участию приглашаются воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся школ, учреждений дополнительного образования, детских школ искусств, профессиональных образовательных учреждений, их родители, педагоги, военнослужащие по призыву, воспитанники воскресных школ, студенты, семьи, работники образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и туризма.
Жюри определит победителей в номинациях «Работы литературного жанра», «Работы художественного жанра», «Образовательные и просветительские проекты и программы», «Творческие проекты музыкального жанра, медийные проекты» по темам: «Александр Невский – небесный покровитель российского воинства», «Князь Александр Невский: история и современность», «Александр Невский как образ святости», «Подвиг святого благоверного князя Александра Невского – потомкам в наследство», «Детство и юность Александра Невского в родительском доме», «Личность Александра Невского в культуре и искусстве» и другим. С полным списком тем, положением о конкурсе можно познакомиться на официальном сайте творческого мероприятия.
Заявки на участие, конкурсные работы принимаются до 30 сентября по электронному адресу: NevskyLife@yandex.ru, а также на почтовый адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 7А.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам в Москве: +7-901-575-07-80, +7-915-308-91-20.