«Мы с тобой, Казань». Югорчане почтут память жертв трагедии в Республике Татарстан

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«Мы с тобой, Казань». Югорчане почтут память жертв трагедии в Республике Татарстан
фото ugra-tv.ruфото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ru

Акции памяти жертв трагедии, развернувшейся в школе №175 Казани 11 мая, пройдут во всех муниципальных образованиях Югры сегодня, 12 мая, в 15:00.

Неравнодушные граждане, представители органов местного самоуправления, общественных объединений, партии «Единая Россия» и другие примут участие в церемониях возложения цветов в своих муниципалитетах.

Таким образом югорчане смогут выразить соболезнования родным и близким погибших, почтить память жертв трагедии.

Помимо этого, каждый житель автономного округа может направить соболезнование на адрес электронной почты торгово-экономического представительства Республики Татарстан в Югре и полномочного представителя Булата Маулитовича Бадретдинова: bulat.badretdinov@tatar.ru. Все соболезнования будут сформированы в книгу соболезнований и переданы в Республику Татарстан.

Также югорчане могут выразить слова соболезнований, поддержки в социальных сетях, опубликовав соответствующие посты, видеозаписи с хештегами #Казаньмыстобой #ЮграСкорбит.

Напомним, что 12 мая объявлен в Республике Татарстан днем траура по жертвам трагедии, развернувшейся в школе №175.

В связи с произошедшим 11 мая губернатор Югры Наталья Комарова от имени жителей автономного округа направила соболезнование в адрес родных и близких жертв трагедии, президента республики Рустама Минниханов, а заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции началось с минуты молчания.

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фото ugra-tv.ruфото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ruфото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ru
Ср, 12/05/2021 - 14:02

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