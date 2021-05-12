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Окружной Дом народного творчества приглашает всех интересующихся мифологией обских угров на лекцию «Мир вантты хо: имена, местонахождение, функции», которую прочтёт руководитель Окружной Школы Медвежьих игрищ, кандидат исторических наук, этнограф, мастер фольклора коренных малочисленных народов Севера - Тимофей Молданов. Мероприятие состоится 18 мая в 16:00 на платформе Zoom.
Слушатели лекции смогут узнать всё о самом знаменитом персонаже обско-угорского пантеона - Мир вантты хо или Мир-Сусне-хум («За миром наблюдающий человек»): его функции, семейные связи, зооморфные ипостаси, святилища, особенности жертвоприношений и многое другое.
Заявки на участие в семинаре принимаются до 17 мая 2021 года через электронную форму. Стоимость участия в семинаре – 150 рублей.
Подробная информация по телефону – 8-3467-32-15-62.
Окружной Дом народного творчества