Мир вантты хо: имена, местонахождение, функции

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Мир вантты хо: имена, местонахождение, функции

Окружной Дом народного творчества приглашает всех интересующихся мифологией обских угров на лекцию «Мир вантты хо: имена, местонахождение, функции», которую прочтёт руководитель Окружной Школы Медвежьих игрищ, кандидат исторических наук, этнограф, мастер фольклора коренных малочисленных народов Севера - Тимофей Молданов. Мероприятие состоится 18 мая в 16:00 на платформе Zoom.

Слушатели лекции смогут узнать всё о самом знаменитом персонаже обско-угорского пантеона - Мир вантты хо или Мир-Сусне-хум («За миром наблюдающий человек»): его функции, семейные связи,  зооморфные ипостаси, святилища, особенности жертвоприношений и многое другое.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 17 мая 2021 года через электронную форму. Стоимость участия в семинаре – 150 рублей.

Подробная информация по телефону – 8-3467-32-15-62.

Окружной Дом народного творчества

6+
6+
Ср, 12/05/2021 - 16:50

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