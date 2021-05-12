Всероссийский конкурс «Твой Ход» презентовал 11 тематических направлений

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Участники Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – смогут выбрать для своего развития различные профессиональные сферы, наиболее востребованные в современном обществе. Всего предусмотрено 11 направлений – от спорта и добровольчества до развития бизнеса и высокотехнологичных производств.
Свой выбор молодежи предстоит сделать после регистрации на сайте твойход.онлайн. Возможность подробнее ознакомиться с каждым из направлений у участников конкурса «Твой Ход» появится в личном кабинете. В 10-минутных вводных видеообзорах специалисты расскажут об актуальном положении во всех заявленных отраслях, вызовах и задачах развития, профессиональных ролях и компетенциях, которые необходимы для успеха. Тем самым профессионалы помогут студентам оценить потенциал той или иной сферы и сформировать свои предпочтения.
Окончательно определиться с выбором участникам «Твой Ход» предстоит с 16 по 30 июня 2021 года. На этом этапе партнеры направлений – в числе которых госкорпорация «Росатом», ПАО «Норникель» и РЖД – представят уже более детальный курс, с полным погружением в проблематику.
Организаторы отмечают, что студенты могут попробовать свои силы в любой сфере, даже не соответствующей основной специализации обучения. При этом ребята сами решают: развиваться в одном или сразу в нескольких направлениях конкурса «Твой Ход».