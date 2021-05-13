IX окружной театральный фестиваль «Белое пространство». Театральная экспедиция: 6 городов, 9 театров, 16 спектаклей, 1666 км 24-30 мая 2021 г.

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Первый фестиваль профессиональных театров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белое пространство» прошёл в 2004 году. С тех пор раз в два года один из городов округа принимает у себя фестиваль.
В мае 2020 года девятый по счёту фестиваль должен был пройти в Ханты-Мансийске, но театральному празднику помешала пандемия, поэтому было принято решение перенести фестиваль на год.
В 2021 году «Белое пространство» впервые пройдёт в передвижном формате. Не театры Югры приедут в Ханты-Мансийск со своими спектаклями, а команда фестиваля и приглашённые критики проедут по 6 городам округа, где есть профессиональные театры (Нижневартовск, Мегион, Сургут, Нефтеюганск, Нягань, Ханты-Мансийск), будут смотреть лучшие постановки коллективов на их площадках.
Для всех участников фестиваля из других городов и зрителей будут вестись онлайн-трансляции со спектаклей, которые можно будет посмотреть из любой точки России.
Сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе 9 профессиональных окружных и муниципальных театров. Они покажут 16 спектаклей, которые оценят признанные эксперты в области театра: Глеб Ситковский (Москва), Владимир Спешков (Челябинск), Владислава Куприна (Москва), Анна Казарина (Москва), председатель Тюменского отделения СТД, народный артист России Владимир Орёл (Тюмень).
Жанр нынешнего фестиваля обозначен как театральная экспедиция. Цель экспедиции – понять, как изменили театры «белое пространство» Югры за 17 лет проведения фестиваля, какое место занимают театры в пространстве северных городов.
Накануне фестиваля театральные блогеры Ольга Власова и Марина Репик совершили путешествие по всем городам и театрам-участникам «Белого пространства», провели своё небольшое исследование и записали серию подкастов «Заметки на полях» о городах и театрах Югры. В течение мая подкасты будут выходить в группе Ханты-Мансийского театра кукол во Вконтакте (https://vk.com/hmteatrkukol). За путевым дневником фестиваля можно следить в группе «Театральный фестиваль «Белое пространство – 2021» (https://vk.com/beloeprostranstvo2021).
Откроется фестиваль 24 мая в Нижневартовске, церемония закрытия пройдёт 30 мая в Ханты-Мансийске, где будут вручены номинации фестиваля: Лучшая режиссёрская работа, Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль, Лучшая роль второго плана, Лучший актёрский ансамбль, Лучшее художественное оформление, Лучшая музыка к спектаклю.
Учредитель фестиваля – Департамент культуры ХМАО – Югры. Организатором «Белого пространства – 2021» выступает Ханты-Мансийский театр кукол и Региональная общественная организация ХМАО – Югры по проведению мероприятий «ПикникХМ».
Руководитель пресс-центра фестиваля
Елена Колмогорова