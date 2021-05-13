В регионе запланировано отремонтировать 1001 многоквартирный дом

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На площадке РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция, на которой врио директора Югорского фонда капитального ремонта Андрей Бойко представил отчёт о работе фонда за прошедший год, рассказал о ходе ремонтных работ в многоквартирных домах округа за текущий год и поделился планами на будущее.
По словам ньюсмейкера, в прошлом году в 637 многоквартирных домах был полностью выполнен ремонт. К сожалению, из-за пандемии коронавируса 108 многоквартирных домов остались без ремонта, так как не было допуска к жилым помещениям, ремонтные работы были приостановлены. Но, тем не менее, по сравнению с другими регионами, наш округ на 15% превысил показатель.
В 2021 году по краткосрочному плану пройдёт ремонт в 740 многоквартирных домах Югры. Стоимость ремонта приблизительно составит 7 млрд. рублей. На сегодняшний день завершены работы в 86 многоквартирных домах.
Сейчас работа продолжается, так как с 1 апреля запреты ведения работ в жилых помещениях отменены. Подрядные организации уже приступили к ремонту инженерных сетей и по другим видам конструктивных элементов.
В2020 году Югорскому фонду капитального ремонта было перечислено более 3 млрд рублей, из них было потрачено всего 1,7 млрд рублей.
Глава фонда пояснил, что краткосрочным планом на период 2020-2022 годы предусмотрено отремонтировать 1001 многоквартирный дом. При этом практически весь 2020 год был направлен на разработку проектно-сметной документации. Соответственно, данные виды работ более дешевые, в связи с этим было потрачено меньше денег. А в 2021 году уже проводятся непосредственно строительно-монтажные работы, это более дорогостоящие виды работы.
Андрей Бойко отметил, что сегодня в Югре накопилась огромная задолженность собственников многоквартирных домов. Сейчас ведётся активная информированность населения по оплате взносов на капремонт и судебно-претензионная работа. В суды направлено более 29 тысяч исковых заявлений. Все эти мероприятия позволяют снижать дебиторскую задолженность. На сегодняшний день в пользу Югорского фонда капремонта вынесено решенийна сумму более чем на 500 млн рублей.
Работа в этом направлении продолжается. И, учитывая объём задолженности, для взыскания долгов привлечены третьи лица. На конкурсной основе были отобраны организации, которые от имени фонда ведут судебно-претензионные работы с населением.
Помимо этого, в работу фонда внедряют программу ускоренной замены лифтов в многоквартирных домах округа. На сегодняшний день госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» заявку уже одобрила, в неё включены семьдесят лифтов. Это позволит привлечь федеральные средства на возмещение затрат по замене лифтового оборудования на пятьдесят процентов от стоимости данного оборудования. В этом году все работы будут завершены в полном объеме, и подрядчики смогут возместить часть затрат.
Николай Меров