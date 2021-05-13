Фёдор Ларюшкин даст концерт в Окружном Доме народного творчества

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Окружной Дом народного творчества приглашает гостей и жителей города Ханты-Мансийска на концерт Фёдора Ларюшкина, который состоится 14 мая в 19:00!
Добрые, светлые песни Фёдора Ларюшкина не оставят равнодушным никого. Этот удивительный человек может в одиночку заменить целый оркестр! Он играет на гитаре, бит-боксит, использует речитативы, с помощью хитрых процессоров и электрогитары - создает ритм и бас-партию. Словом, импровизирует и сочиняет замечательные мелодии прямо на глазах зрителей.
«Окружной Дом народного творчества»