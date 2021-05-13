ONLINE- переводчик мансийского языка

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Автором и руководителем проекта по созданию «Online-переводчика мансийского языка» является Денис Вынгилев. Идея создания проекта появилась в 2018 году. Спустя три года, обрела цифровую основу в виде работающего языкового сервиса.
Словарная база состоит из русско-мансийского словаря, составленного Ромбандеевой Е.И. и Кузаковой Е.А. и включает более 5 тысяч слов. Имеет современный дизайн, адаптирован для популярных операционных систем и мобильных устройств.
Словарь переводчика будет дополняться новыми словами. Сейчас программа работает в тестовом режиме, и в ближайшее время будет опробована в образовательных организациях, где изучаются родные языки.
Неправительственная культурная организация «Общество М.А. Кастрена» поддержали проект грантом. Полученные средства ушли на подготовку технической части проекта.
Проект развивают депутат Думы Югры Александр Новьюхов, Департамент образования и молодежной политики автономного округа.
Переводчик ждут, безусловно, и он станет основой будущей цифровой платформы, направленной на сохранение мансийского языка.