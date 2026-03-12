В Нижневартовске собирают личные истории героев специальной военной операции
Государственный архив Югры вместе с муниципальными службами запустил проект «Подвиги югорчан. Дорогами специальной военной операции». Его цель — сохранить для истории имена и судьбы жителей округа, причастных к событиям на передовой. Речь идет не только о военнослужащих и добровольцах, но и о медиках, работающих в зоне боевых действий, строителях, восстанавливающих разрушенные объекты, сотрудниках ремонтных бригад и всех, кто своим трудом приближает победу, сообщает mvremya.ru.
Архивисты подчеркивают: за каждым документом стоит человек, проявивший мужество и верность долгу. Эти материалы станут бесценным наследием для будущих поколений. Чтобы сформировать максимально полную базу, специалисты принимают от граждан самые разные свидетельства. Это могут быть свидетельства о рождении и школьные аттестаты, дипломы и трудовые книжки, школьные сочинения и личные дневники, награды и благодарственные письма, фотографии (в том числе снимки наград — архивисты готовы сделать их самостоятельно), а также копии любых других документов, отражающих жизненный путь и участие в спецоперации. Всю поступившую информацию систематизируют, переводят в цифровой формат и помещают в специальный фонд участников СВО.
Как рассказала корреспонденту издания документовед первой категории архивного отдела администрации Нижневартовска Алла Демченко, на данный момент в нижневартовском фонде уже сформировано три описи, посвященных бойцам. Работа по пополнению коллекции продолжается. Главная задача — обеспечить долговременное хранение документов, чтобы память о героях осталась не только в сердцах близких, но и в официальной истории городов и поселков Югры.
Кроме того, жителей региона приглашают принять участие в опросе на Платформе обратной связи. Он продлится до 20 марта 2026 года. Перейдя по ссылке, югорчане могут не только поделиться известными им фактами о земляках — участниках СВО, но и высказать свое мнение о том, какие формы увековечения их памяти сегодня наиболее важны.