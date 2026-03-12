Форма поиска

На зимниках Югры вводят ограничение грузоподъёмности из-за потепления

12.03.2026

Управление автодорог Югры сообщает о введении ограничений для пользователей зимних автомобильных дорог региона в ряде муниципальных образований. 

В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха с восьми часов утра 14 марта 2026 года и до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха на всех зимних автомобильных дорогах, в том числе ледовых переправах, общего пользования межмуниципального значения Ханты-Мансийского района будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 5 тонн.

В ведомстве сообщили, что  ограничение не распространяется на транспортные средства экстренных служб и пассажирские рейсовые автобусы.

Также с 8 часов утра 14 марта 2026 года будет введено ограничение движения транспортных средств массой свыше 5 тонн  на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах в Сургутском районе. Речь идет о сезонных автомобильных дорогах с.Угут — п. Малоюганский, с. Угут — д. Каюкова, с. Сытомино — п. Горный, г. Сургут — п. Банный, в т.ч. ледовые переправы через реку Тромъеган.

Напомним, с 8 часов утра сегодняшнего дня, 12 марта 2026 года, на всех зимних автодорогах и ледовых переправах в Октябрьском и Березовском района введено ограничение движения транспортных средств массой свыше 3 тонн. 

ugra-news.ru

